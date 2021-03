Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, querido actor abandona México para dedicarse a esto

Ciudad de México.- Actualmente el querido actor Jorge Aravena, en una entrevista en exclusiva para TV Notas confesó que se encuentra en una difícil situación económica, pues tenía un par de años sin trabajo en Televisa ni ofertas en TV Azteca, por lo que seguirá su pasión en la fotografía y abandonará México.

Aravena confesó sin tapujos que sus finanzas se han visto muy afectadas en el último año con la pandemia, y aunque tiene alrededor de tres años sin trabajar lograba sobrevivir gracias a sus trabajos como fotógrafo, lo que el Covid-19 imposibilitó, lo que lo llevó a vender propiedades y bienes materiales para sostenerse.

Ante esto, tomó la decisión de venderlo todo y dejar México para irse a Estados Unidos, donde están tres hijos, con los que planea pasar más tiempo, ya que el coronavirus también se lo impidió y eso lo hizo entrar en una fuerte depresión ya que dice que es alguien "muy familiar".

Te confieso que sí; sé que a la gente no le gusta decir eso, pero tenemos momentos altos y bajos, esto que nos está pasando es bastante complicado, para unos más, para otros menos, pero en mi caso sí he tenido momentos difíciles de depresión", expresó el actor.

Otra situación que le hizo tan difícil la cuarentena fue el estar totalmente solo, pues está divorciado y no tiene pareja sentimental, por lo que sí la pasó bastante mal anímicamente y ahora con su economía.

Finalmente dijo que pondría su propio estudio en Estados Unidos, pero que no cerrará las puertas a la actuación ya que es algo que le "gusta mucho" y si se presenta la oportunidad de interpretar a cualquier personaje lo hará.

No, porque es algo que me gusta mucho, pero voy a regresarme a vivir a Estados Unidos, donde radicaba antes de venirme a México hace 10 años. Si aquí no sale trabajo, allá voy a montar mi estudio de fotografía, y si surge algo de actuación, adelante; nada más estoy terminando de vender las cosas que tengo acá", finalizó.