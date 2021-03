Tras 'amenaza' de Ángela Aguilar, entrenador rompe el silencio: "Me demandó"

Ciudad de México.- Después de que la famosa y talentosa cantante de regional, Ángela Aguilar, lanzara una contundente 'amenaza' al entrenador que la prepara para el jaripeo del próximo show de Pepe Aguilar, este a través de Instagram rompió el silencio y dijo que "sí" lo "demandó".

Hace un par de días la intérprete de Dime Cómo Quieres compartió un video en el que ejercita sobre su caballo, mientras que un especialista en jaripeos la instruye para manejar mejor al equino y no llegar a caerse del enorme animal, pues podría lastimarse severamente si llegara a perder el equilibrio.

Ante esto, la talentosa hija del creador de Por Mujeres Cómo Tú, compartió en sus historias de Instagram que no se preocuparan que solamente había bromeado con su entrenador para aligerar las tensiones, pese a que muchos lo malinterpretaron.

Pero, en venganza a lo sucedido, el entrenador la desmintió en su video y dijo que sí lo había demandado, lo que ella negó una vez más y le dijo que no era cierto, lo que al final confirmó él, mostrando la buena relación que mantiene con la joven Aguilar y que entre ellos juegan divertidas bromas, destacando que todo estaba bien y que la querida cantante estaba en perfecto estado y muy "guapa".

¿Verdad que no te demandé?", le cuestionó la joven. "Sí me demandó. Me demandó porque me dijo: 'Si le pasa algo a mi cara, te demando', ¿Y que creen? No le pasó nada, por eso sigue tan", dijo su entrenador.