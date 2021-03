Actriz de TV Azteca denuncia que fue víctima de violación; acusa a actor de Televisa de ser cómplice

Ciudad de México.- Durante la madrugada de este sábado 6 de marzo una joven actriz egresada del Centro de Formación Actoral (Cefat) de TV Azteca denunció mediante las redes sociales que fue víctima de un abuso sexual.

Danni Berrie, quien se describe como actriz y conductora, compartió un video mediante su cuenta oficial de Instagram que hace poco más de un año fue violada en Acapulco por un hombre de nombre Eduardo Ojeda Franco.

La joven artista explicó que puso la denuncia al día siguiente de que fue abusada, sin embargo, las autoridades no han presentado avances en su caso. Asimismo, culpó al actor Gonzalo Peña de ser cómplice de su abusador.

Danni Berri afirmó que hace varios años trató de empezar una relación sentimental con el actor de Televisa, pero las cosas no se dieron. Y hace un año la buscó, el mismo tiempo en que ocurrió su violación y afirma que él no hizo nada para impedirlo.

Te digo a ti Gonzalo: ‘no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome a mi y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste. No entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, tú en los mensajes me dices… me pides perdón ¿no? Aquí está la respuesta, te perdono pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti", dijo.