¡Arena y sol! Kim Kardashian sorprende a sus fans con espectaculares fotos en la playa

Los Ángeles, EU.- La exitosa sicialité y empresaria, Kim Kardashian, continúa dándose la buena vida y prueba de ello es una reciente publicación que compartió con sus fanáticos de redes sociales, donde luce toda su belleza en un día de relajación y sol.

La esposa del rapero Kanye West actualizó su cuenta de Instagram con un par de fotografías en las que se muestra gozando de sus vacaciones en la playa. Desde ahí presumió el sorprendente cuerpo que posee posando con un bañador de dos piezas en color café.

"Que tengas un buen día", se lee en la publicación de la protagonista del programa Keeping Up with the Kardashians, en donde además de lucir más despampanante que nunca, aprovechó para abrazar cariñosamente a su hija mayor, North West.

Las enormes caderas de Kim Kardashian y su diminuta cintura fueron motivo suficiente para que sus más de 208 millones de seguidores abarrotaran la sección de comentarios con mensajes cargados de admiración, pero sobre todo de halagos y piropos.

