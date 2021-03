Con frío y sin bañarse: La dura vida en prisión de Emma Coronel, esposa de 'El Chapo'

Virginia, Estados Unidos.- Mariel Colón Miró, abogada de Emma Coronel, reveló que la esposa del narcotraficante, Joaquín 'El Chapo' Guzmán está pasando momento difíciles dentro de prisión, ya que asegura que no cubren sus necesidades básicas.

Durante una entrevista para el Blog del Narco, Colón Miró aseguró que la modelo nacida en California no está recibiendo un trato digno en el Centro de Detención de Alexandria, en Virginia. Por una parte, no le permiten bañarse a diario y la hacen pasar frío por las noches.

Se la pasa con mucho frío, solamente tiene una cobija muy finita, he pedido que le den otra cobija, no se la quieren dar, no le quieren dar chamarra, no le quieren dar abrigo, no le quieren dar nada", puntualizó.