Desde 'De primera mano', actor estalla contra el aborto y Regina Blandón le responde

Ciudad de México.- El famoso actor y cantante, Ernesto D'Alessio brindó una entrevista exclusiva al programa De primera mano para brindar su postura sobre la despenalización del aborto, postura que él no apoya en lo absoluto.

El hijo de la aclamada intérprete Lupita D'Alessio explicó las razones por las que no apoya esta iniciativa y habló sobre su colega Regina Blandón, quien sí está a favor de la interrupción legal del embarazo.

A Regina la conozco bien, les pregunto a los que están a favor del aborto si les parece que podemos nombrar una política de salud en la que dos seres humanos entran a una clínica, una sale viva y otra en una bolsa de residuos patológicos. Hay un negocio económico detrás de esto y eso es lo que no quieren ver y escuchar", comentó.

Ernesto aseguró que abortar es "un crimen" y señaló que la mujer "no puede decidir sobre la vida de un ajeno". Ante lo anterior, Regina también brindó una entrevista a De primera mano.

No es un tema de aborto o no aborto, es de aborto legal o clandestino. Desde hace muchos años esto sucede y las muertes por un aborto clandestino, que no están en las condiciones", dijo Regina.