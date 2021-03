Desgracias de campaña: Mariana Rodríguez sufre polémica caída y Samuel García ¿se burla?

Monterrey, Nuevo León.- La mañana de este sábado, Mariana Rodríguez olvidó su papel de influencer y decidió acompañar a Samuel García en su campaña electoral para la gubernatura de Nuevo León, pero durante sus actividades sucedió algo realmente increíble.

Cuando el candidato se encontraba atendiendo a la comunidad, Mariana optó por tener un acercamiento más íntimo con los niños, pues los vio jugando con una patineta en la que no dudo en subir, pero desafortunadamente no sabía andar y aún cuando se estaba apoyando de su esposo, este la soltó y ella sufrió una terrible caída.

A través de la cuenta de Instagram de la intérprete de Yo primero la amé es donde se compartió un video del momento exacto en que se vivió el dolor tanto para Rodríguez como para los que la vieron, pues fue enfrente de los que la acompañaban y los habitantes de la comunidad.

OH NO, antes no dejé el coxis ahí", escribió Mariana.