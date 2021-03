Entre lágrimas, papá de Ariel Camacho habla de la salida que acabó con la vida del cantante

Ciudad de México.- Benito Camacho es el nombre del padre de Ariel Camacho, quién se sinceró durante una entrevista con Pepe Garza para brindar detalles sobre la muerte de su hijo.

El papá del fundador de Los Plebes del Rancho confesó que pese a que han pasado seis años, para él, su hijo sigue vivo, pues casi a diario visita el lugar donde descansan los restos que está prácticamente junto a la casa donde juntos vivían.

'El Rey de Corazones' recibe su celebración religiosa en cada aniversario luctuoso para posteriormente recordársele como él era, con música en vivo donde sus colegas se pelean para cantarle en la tumba.

Respecto a lo último que habló con su hijo, el padre del compositor confesó entre las lágrimas que antes de que Ariel se fuera a la fiesta le pidió de favor que no manejara porque se encontraba cansado y en caso de tomarse unas copas, las consecuencias podrían ser malas.

Desde el alama le pedí a su acompañante que no lo dejara manejar, el me dijo que sí, me lo prometió, pero no fue así y las consecuencias están", reveló.