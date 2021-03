Mimí abandona TV Azteca tras dar positivo a coronavirus; Carmen Muñoz la reemplaza y fans estallan

Ciudad de México.- A solo días del estreno de Mimí Contigo, la conductora estelar Mimí tuvo que abandonar el programa debido a una fuerte razón y la encargada de ocupar su lugar vacío fue Carmen Múñoz.

La también cantante de Flans realizó un enlace en vivo al vespertino de TV Azteca para anunciar que lamentablemente había dado positivo a coronavirus, por lo que no podía asistir a trabajar.

Te podría interesar: ¿Adriana merecía ganar? Tunden a TV Azteca por polémica final de 'MasterChef México'

Mimí compartió con su público que su contagio se dio debido a que convivió con personas que tenían Covid-19; y a través de sus historias de Instagram explicó que Carmen se encargará de cuidarle "el changarro" por una semana.

Me siento, gracias a Dios, perfecta. Porque mormada siempre estoy, pero me siento perfecta. No he tenido calentura, no he tenido dolor de cabeza. ¡Gracias, Dios!", comentó sobre sus síntomas.