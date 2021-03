¿Adiós Imagen TV? Gustavo Adolfo cometería indiscreción con 'El Escorpión' y enfurecería a jefes

Ciudad de México.- Una vez más aseguran que Gustavo Adolfo Infante ha hecho enfurecer a sus jefes en Imagen TV, pues supuestamente cometió una fuerte indiscreción durante su participación en Al Volante con 'El Escorpión Dorado', por lo que buscarían eliminar dichas escenas.

Desde hace un par de días el conductor de Sale el Sol compartió fotos y videos en el que pide a fans no perderse la entrevista que tuvo con Alex Montiel como su personaje de 'El Escorpión Dorado', en donde según Arguende TV, habló de más sobre grandes figuras de la televisión.

Supuestamente Laura Flores, productora ejecutiva de De Primera Mano, se está movilizando para que el equipo de edición del personaje elimine las partes en las que su conductor principal habla pestes de Pati Chapoy y Mara Patricia Castañeda, de quienes al parecer reveló varias trapitos sucios.

Laura Flores, productora ejecutiva de De Primera Mano, estaría desesperada pidiéndole a la producción de 'El Escorpión Dorado' que evite, corte, quite y no transmita partes donde Gustavo se le fue la lengua. Están preocupados por lo que despotricó Pati Chapoy y Mara Patricia Castañeda", asegura Arguende TV.

Arguende TV aseguró que los motivos de la exactriz de Televisa para pedir ese favor, y estar "desesperada", es que no quiere que la titular de Ventaneando y favorita de TV Azteca los tome como sus enemigos, tachándola de sr un "alacrán".

Ya no quieren más problemas, ya no quieren más críticas, ya no quieren más ataques hacia su conduictor titular y menos echarse encima a esas dos alacranes, Pati Chapoy y Mara Patricia, por lo que están desesperados tratando de convencer a la producción de Alex Montiel", señaló el canal de YouTube.

Cabe mencionar que esta información permanece en calidad de especulaciones debido a que no proviene de una fuente oficial.

