Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, atraviesa trágico momento lejos de su padre

Ciudad de México.- Hace unas semanas, Michelle Salas compartió en sus redes sociales, la noticia de su accidente en la nieve, mientras esquiaba en Colorado. Días más tarde, anunció que tuvo que ser sometida a cirugía en su pierna debido a los estragos provocados por el golpe.

Afortunadamente, la operación fue exitosa y todo salió muy bien. Sin embargo, la hija de Luis Miguel deberá permanecer 9 meses en reposo, situación que provoco tristeza en la joven debido a que está acostumbrada a desplazarse por varios lugares del mundo durante todo el año.

La también influencer no duda en agradecer constantemente en su cuenta de Instagram, a todos sus seguidores y sobre todo a su madre, Stephanie Salas, con quien se mantiene en contacto diario vía videollamada durante su larga recuperación.

Además, ha mencionado que su hermana la acompaña muy de cerca y la reanima. Sin embargo, A quien no ha mencionado en ningún momento es a su papá.

Es del dominio público el distanciamiento que hay entre el cantante y su hija mayor, pero considerando la gravedad de la situación, los fans han creído necesario que se acerque a Michelle y, si es que ha sucedido, ella no lo ha comentado en ningún momento.

Recientementem, la modelo compartió una imagen en sus instastories con una frase que sus fans vieron inevitable relacionar con 'El Sol de México'. "En tus peores momentos conocerás a quien debe estar en los mejores" eran las palabras acompañadas de la foto de una luna.

Salas no brindó mucha más información pero aparentemente la soledad y el reposo absoluto la han hecho reflexionar y darse cuenta quién está cerca de ella y quién no. Si quizás había un momento para que 'Luismi' recompusiera su relación con su hija era esta, pero al parecer él no lo ve de la misma manera.

