Sorpresa en Televisa: Kuno Becker presume que será padre tras negación para tener hijos

Ciudad de México.- El aclamado actor mexicano Kuno Becker anunció hace algunas horas mediante sus redes sociales que se convertirá en padre por primer vez, luego de las fuertes declaraciones que hizo sobre la paternidad hace unas semanas.

El villano del melodrama Fuego Ardiente en Televisa señaló hace algunas semanas que tenía miedo de traer hijos a este mundo y no 'quererlos', pues él vivió una infancia bastante difícil por la actitud de sus papás.

Sobre todo, por la infancia que tuve ¿no? pues sí se me hace que no todo mundo debería tener hijos, no todo mundo está hecho para tener hijos, y de pronto también ¿qué pasa si ese gen de que 'me valen mad… los hijos' se hereda?", confesó en el programa Hoy.