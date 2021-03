Tras acusaciones contra YosStop, hermano de la influencer declarará contra Rix por sus delitos

Ciudad de México.- Aunque YosStop y Rix están acusados prácticamente de lo mismo, uno de violar a Nath Campos ya la otra por difundir video de abuso sexual a menor, el hermano de la influencer, Ryan Hoffman, dijo en De Primera Mano que va a declarar en contra del youtuber por sus delitos, tachándolo de ser una persona a la que no quería cerca de su vida.

Hace varias semanas que el youtuber Ricardo 'N', mejor conocido como Rix, que se encuentra detenido en el Reclusorio Oriente tras ser denunciado formalmente por Nath de haber abusado de ella en una ocasión.

Podría interesarte: Denuncian a la youtuber YosStop por terribles delitos y los MEMES no se hacen esperar

El hermano de YosStop en su entrevista para el programa de Imagen TV dijo que una vez Rix trató muy mal a su esposa y que desde ese momento supo que no lo quería en su vida, por haberle faltado al respeto cuando él siempre lo respeto y trató como un amigo.

Creo que estaba un poco loco, sinceramente. Le contesto súper mal a mi esposa, (le dijo) que no se metiera en su vida, en sus problemas; le contestó terrible. Y sí me molestó bastante porque yo nunca le he faltado al respeto a él, y que se haya metido con mi esposa lo desaprobé en ese momento y fue de ahí que le dije ‘bye’, y desde ahí dejo de ser mi amigo", dijo Ryan.

Podría interesarte: "Imbéciles, lávense el hocico": Gustavo Adolfo 'destroza' a YosStop en 'Sale el Sol'

Tras decir que lo traicionó de una cruel manera, lo llamó "conflictivo" y aseguró que él declarará en su contra en la audiencia que realizarán por el caso de Campos, señalando que apoyara a la joven. Hasta el momento no ha sido llamado pero ya está preparado con sus declaraciones.

Alguna vez tuve una mistad con él, después él la traicionó y la verdad me gustaría honrar lo que alguna vez fue y dejarlo así. Era una persona muy conflictiva y por eso me alejé de él. Me di cuenta de que no es mi amigo y para qué quiero a una persona así en mi vida. Me pongo a pensar en el futuro y cuando tenga hijos no quiero personas así cerca de mis hijos", expresó.

Podría interesarte: Gustavo Adolfo arremete en 'Sale el Sol' contra abogados de Rix por empujar a reportero: "Pelados"

Fuente: TV Notas