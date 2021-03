Tras éxito de Brandon Castañeda, 'Wapayaso' muestra deseos de integrarse a Televisa

Ciudad de México.- A pocos meses de que se comience a producir la nueva temporada de Guerreros 2020, varios famosos ya comienzan a 'alzar la mano' para formar parte del exitoso reality de Televisa.

A través de una entrevista con la revista TVNotas, otro integrante de 'Los Wapayasos' confesó que le gustaría participar en este programa que fue producido por Magda Rodríguez, antes de su lamentable fallecimiento.

Como se recordará, en la primera temporada participó uno de esos guapos payasos, Brandon Castañeda, que destacó en la competencia por su gran desempeño y que logró mantenerse hasta la final, la cual terminaron ganando.

Incluso, Brandon abandonó el grupo de 'Los Wapayasos' hace unos meses pues consiguió varias propuestas de trabajo. Se le ha visto participando como instructor fitness en los programas Hoy y Sale el Sol.

Ahora Bruce Santillán, quien es mejor conocido como Oro, señaló que estaría muy feliz de formar parte de esta producción pues considera que tiene todo para dar competencia a sus adversarios.

Lo que yo ofrecería es lo mejor de mí, mi todo, en lo mental, en la inteligencia, en lo físico. Ahora sí que me siento un hombre completo; y si se da la oportunidad, no la voy a desaprovechar y me prepararé para ser un competidor completo y entregarle todo a los televidentes", contó.