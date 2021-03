Al igual que Galilea Montijo, querido actor de Televisa se somete a impactante tratamiento

Ciudad de México.- José Ron, un guapo galán de Televisa, se sumó a la lista de famosos como Galilea Montijo, conductora de Hoy, que han recurrido a un impactante tratamiento estético en el que se utiliza su propia sangre para combatir el paso de los años y eliminar arrugas e imperfecciones.

El actor aseguró que su secreto para lucir radiante a los 39 años es gracias a que se realiza el procedimiento Nanopor, también conocido como facial vampiro, ya que utiliza el plasma de la propia sangre del paciente para infiltrarlo en la piel del rostro.

Podría interesarte: Tras 'suspensión' de 'Hoy', Galilea Montijo podría ir a la cárcel por fuertes problemas con Hacienda

Así quedé después de este tratamiento, no duele. Esto que ven rojo en mi cara es parte de mi sangre, que se pone junto con células madre, y bueno, no se siente nada, te ponen un gel que contiene anestesia y por eso no te duele", explicó Ron.