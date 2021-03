Galilea Montijo reaparece en 'Hoy' y da devastadora noticia en vivo desde Televisa

Ciudad de México.- La querida tapatía Galilea Montijo reapareció en el programa Hoy mediante una videollamada en vivo para revelar que en las próximas horas volverá a realizarse una prueba de Covid-19.



Con una gran sonrisa y dejando ver que aún tiene tos, la presentadora estelar de Televisa reveló que su esposo Fernando Reina Iglesias también resultó positivo a coronavirus.

Te podría interesar: ¿Vetada de Televisa? Tras 12 años en 'Hoy', confirman que Galilea Montijo no volverá al programa

'La Montijo' se sinceró frente a las cámaras y confesó que en esta ocasión tuvo síntomas más fuertes que la primera vez que se contagió en noviembre de 2020.

Sí me pegó mucho más fuerte que la vez pasada, una tos espantosa, de esas que te da dolor de cabeza, los oídos los traes tapados todo el día... me ha pegado en cuanto a tos, garganta, estuve varios días tirada en la cama, Mateo en los primeros días, Fer ayer y antier también se sintió mal, ahora no sabemos si cada vez que te da, te da más fuerte", explicó.