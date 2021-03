"No quería vivir": Acoso y pleitos en la Corona sumieron a Meghan Markle en terrible depresión

Montecito, California.- Meghan Markle en su entrevista con Oprah Winfrey sin duda hizo muchas revelaciones impactantes, pero la que dejó helado a todo el mundo fue cuando al borde de las lágrimas dijo que "no quería vivir", a causa del acoso mediático y los pleitos internos en la Corona sobre su posición dentro de la familia real, destacando que eso la sumió en una terrible depresión y casi se quita la vida.

El pasado domingo se transmitió por la CBS la entrevista de los duques de Sussex con Oprah, en la cual hablaron maravillas de la Reina Isabel II, pero 'destrozaron' al resto de los miembros de la Corona, asegurando que uno de ellos hizo comentarios "racistas" antes de que Archie naciera.

La esposa del Príncipe Harry reveló que cuando "las luces se apagaban" ella comenzaba a llorar desconsolada, pues la presión de los medios y sus constantes ataques la tenían muy mal, lo que empeoró cuando pidió apoyo a la realeza y se la negaron alegando que no haría ver bien a la familia.

Ya no quiero estar viva. Con eso imagine que se resolvería todo, era muy claro para mi. Estuve a punto del suicidio. No sé cómo pueden esperar que después de todo este tiempo sigamos callados si hay un rol activo de 'The Firm' para desprestigiarnos. Si hay riesgo de perder algo más, ya mucho está perdido", aseguró Markle.