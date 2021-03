Traición en 'Exatlón': Fan 'destrozan' a Casandra por hacer esto contra Evelyn en TV Azteca

Ciudad de México.- Los millones de espectadores de Exatlón, después de ver el duelo de eliminación entre Evelyn Guijarro y Doris del Moral Rosique, no dudaron en 'destrozar' a Casandra Ascencio asegurando que había traicionado a los 'Héroes' al hacer esto en contra de 'Sniper' al aire en TV Azteca.

El pasado domingo 7 de marzo se vivió otra competencia entre mujeres del equipo azul, y aunque debieron ser tres solo fueron dos debido a la lesión de Casandra, la cual perdió la querida atleta llamada 'Corazón Valiente', Doris.

Durante la reñida competencia, se le cuestionó a Casandra si le daría una medalla transferible a Doris, por lo que cuestionó a la 'Bulldocer' si quería una, por lo que al recibir una respuesta negativa de su compañera ella dijo que no.

Aunque este hecho fue de acuerdo mutuo y fue Antonio Rosique quien cuestionó solamente sobre Doris, muchos fans comenzaron a decir que se notaba que 'MVP' quería fuera a Eveleyn y por eso solo apoyó a del Moral, recordando su sonado pleito dentro de la competencia.

Casandra apoyando a Doris y no a Evelyn que raro jaja creo que todos ya esperábamos eso no? Lo bueno que Evelyn no se intimidó", expresó un usuario.