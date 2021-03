Tras volver a Televisa, famosa actriz confiesa todo sobre su 'romance' con joven 18 años menor

Ciudad de México.- Luego de un par de semanas de polémica, la reconocida actriz Gaby Spanic rompió el silencio y decidió revelar si es verdad que tiene un romance con un joven que es 18 años menor que ella.

Durante este fin de semana la aclamada villana de Televisa aprovechó para escaparse de viaje a Cancún en compañía de su hijo, por lo que durante su arribo al aeropuerto, fue interceptada por la prensa.

Hace unos días la revista TVNotas aseguró que Spanic tenía una supuesta relación sentimental con Andrei Mangra, su compañero en el reality show Dancing With The Stars y así respondió la famosa:

¿Qué novio?... ¿me lo presentas?... ¡Ah, no!, (Andrei) vino de vacaciones y está en su tierra, ¿de dónde sacan esas notas?, ojalá hubiera sucedido, pero no pasó, nada qué ver, súper pana", comentó la querida venezolana.

Gabriela señaló que Mangra sí estuvo en México por varios días pero que solo estuvo de viaje y no porque estuvieran saliendo en plan sentimental.

¿En serio?... ¡Oh my God!, no, no, él quedó fascinado con México y ya se fue, él vino de vacaciones solamente. El día que lo mantenga ustedes no tienen por qué saberlo, mi vida privada es mi vida privada", contó.