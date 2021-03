Ángela Aguilar y el poderoso mensaje feminista con el que estremece a todo Instagram

Ciudad de México.- La guapa y talentosa cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, en el Día de la Mujer se hizo presente en su cuenta de Instagram, al compartir un poderoso mensaje feminista con el que hizo estremecer a sus millones de seguidores en la red social, recibiendo el apoyo de todos por sus lindas palabras.

Aguilar acordé a los colores del 8 de marzo, compartió una foto en la que se le puede ver enfundada en un precioso vestido morado, sosteniendo entre sus manos un ramo de flores del mismo tono, mientras que ve hacia la cámara con un rostros lleno de seriedad.

La joven hija de Pepe Aguilar no solo compartió su 'look' del día, sino que también publicó varias imágenes en las que muestra a varias mujeres y niñas colocando más flores en muros en honor a las víctimas de feminicidios, violaciones o están actualmente desaparecidas.

Junto a estas imágenes, la intérprete de Dime Cómo Quieres escribió un bello mensaje con el que deja en claro que hoy más que nunca la mujer debe de alzar la voz, aprovechar el poder y la atención que este movimiento está adquiriendo, para hacer valor los derechos y que se haga justicia ante los crueles actos en su contra.

Las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. •Por ser libres y no valientes. •Por recordar, no felicitar. •Por todas las que no tuvieron voz. Ahora, seremos escuchadas. Por mi, por ti, por ellas, por nosotros. VIVAS LIBRES Y SIN MIEDO", escribió Ángela.