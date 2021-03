¡De no creerse! Él es el reconocido actor de Televisa que es padrastro de Aislinn Derbez

Ciudad de México.- Aislinn González Michel, es el nombre real de la guapa y talentosa actriz, Aislinn Derbez, hija mayor del actor, comediante y productor mexicano, Eugenio Derbez.

En los últimos años, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas las comedias románticas mexicanas, participando en series y películas como A la mala, en el 2015, y la serie La Casa de las Flores, transmitida por Netflix en el 2018.

Lee también: Aitana Derbez y Kailani Ochmann se roban el corazón de los internautas: "Princesas hermosas"

Aislinn es una mujer que con su belleza, talento y buena vibra incita a querer saber más de su persona, por ello a continuación aquí hay unos datos que seguramente pocos saben de la hermosa exesposa de Mauricio Ochmann.

Al igual que el resto de sus hermanos, Ais adoptó el apellido Derbez como nombre artístico, sin embargo, sus inicios fueron difíciles pues comenzó con pequeños papeles en comerciales antes de forjar su fama independiente a la de su padre.

En un comienzo el rumbo que ella quería tomar no iba ligado con la actuación pues hasta se fue a Nueva York a estudiar artes visuales.

También te podría interesar: ¡Qué crueldad! Aislinn Derbez exhibe y humilla a sus hermanos en Instagram

Su talento artístico no solo lo heredó de su padre, ya que su mamá, Gabriela Michel, es una reconocida actriz de doblaje, siendo la voz en español de 'Samantha' de Sex and the City, el cual ha sido uno de sus trabajos más reconocidos.

Aislinn tiene dos medias hermanas, fruto del matrimonio entre su madre y su esposo, Jorge Aguilera, el famoso 'Sr. Aguilera' de En Familia con Chabelo. Mich, una de sus hermanas, es colaboradora de la artista en uno de sus proyectos.

El locutor se casó con la madre de Aislinn, cuando ella todavía era pequeña y la crio hasta sus 18 años de edad. A pesar de que Aislinn Derbez mantiene una excelente relación con su padre, Eugenio Derbez, mientras crecía hubo otra figura paterna además del comediante.

Durante una entrevista para el canal Las Estrellas, Aguilera confesó que haber estado presente en la vida de Aislinn desde temprana edad y ser parte de su crianza propició que entre ambos se formara una relación linda y llena de cariño que todavía mantienen.

Entre sus primero trabajaos, fue la imagen de una crema llamada Latin Girl donde solo obtuvo unos cuantos dólares como pago, tuvo que asistir a la Feria de Puerto Rico en West Harlem y la gente llegaba a pedirle autógrafos. Una señora le pidió 9 autógrafos, uno para su hija que regresó a la isla, para su sobrino, concuña y toda la familia.

Cuando era más joven, era fan del grupo mexicano Reik e incluso tuvo una breve relación con el vocalista Jesús Navarro, pero el romance no duró tanto tiempo, según platicó en un episodio de su podcast La magia del caos donde trata temas de bienestar, salud mental y relaciones sentimental.

Podría interesarte: ¡La exhibió! Vadhir Derbez traiciona a su hermana y revela su más escondido 'arreglito'

Por otro lado, Aislinn y el actor Mauricio Ochmann se enamoraron durante la filmación de A la mala y rápidamente se convirtieron en una de las parejas consentidas. La pareja se casó el mes de mayo del año 2016, cuando procrearon a su pequeña hija Kailani.

A la vuelta de casi cuatro años de matrimonio, ambos tomaron la decisión de separarse, pero continúan guardando una excelente relación pues, aseguran, aún hay amor por el bienestar de su bebé.

Fuente: Erizos e Instagram @Aislinn Derbez