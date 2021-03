Devastada, hija de Cepillín revela en 'Hoy' que su padre le "cantó": "Me acompañó"

Ciudad de México.- Aydé González, hija de Cepillín, ante las cámaras del programa Hoy se mostró completamente devastada por la ausencia del famoso 'Payaso de Televisa', pero aseguró que ella en todo momento sintió como es que su padre la "acompañó", incluso dijo que le "cantó" el tema Yo Te Extrañaré de Tercer Cielo.

González una vez más se pronunció ante las cámaras del matutino, contó que ella se quedó velando y cantándole al intérprete de La Feria de Cepillín toda la noche, mientras que el resto de sus familiares se habían ido a tomar un descanso.

Aydé confesó que puso el tema de Yo Te Extrañaré, durante la cual ella cree que su padre se hizo presente para cantársela, tratando de darle paz y que supiera que él estaba en un lugar mejor y que ella no debía de llorar más por él.

Me puse la canción de Yo Te Extrañaré, que yo sentía que esa canción me la estaba cantando mi papá a mí, que él no me quería ver llorar, que es una canción muy llegadora. Él me acompañó, estuvo conmigo", aseguró Aydé.