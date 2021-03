Golpe a Cynthia Rodríguez: Exintegrante de 'La Academia' revela que Carlos Rivera lo besó

Ciudad de México.- Mucho pasó en la vida de Carlos Rivera desde que ganó La Academia hace casi 10 años, como su romance con Cynthia Rodríguez y dejar TV Azteca por Televisa, aún así uno de los excompañeros del reality, reveló que el intérprete de 100 años lo besó en los labios y hasta lo mordió.

En una entrevista exclusiva para TV Notas, Fabrizio Presley, exintegrante de la segunda generación de La Academia, una vez más puso en duda la relación de Rivera con la conductora de Venga la Alegría, pues dijo que cuando comía con su madre en una plaza cerca del Ajusco, este le robó un largo beso en los labios.

Presley contó que en esa ocasión en el 2004 estaba con su madre y se topó al exintegrante de ¿Quién Es La Máscara? con César Robles, otro concursante, recordó que se saludaron charlaron un tiempo y al momento de despedirse lo tomó de la nuca y le plantó un tremendo besote en los labios, incluso dijo que lo mordió.

Carlos es una persona muy cálida y amable, entonces pensé que me iba a dar un abrazo al despedirse, pero de repente, se acercó más y dije: ‘Me va a dar un beso en el cachete’, no me hubiera resultado raro porque tengo amigos italianos y franceses que así se despiden aun entre hombres, pero esta vez no era eso. Me agarró la nuca y ¡presta!, ¡que me planta un besote en la boca!", dijo Fabrizio.