"Parece drogado": Tras irse a TV Azteca, exintegrante de 'Hoy' vuelve y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 9 de marzo los hermanos payasitos 'Lapizito' y 'Lapizín' reaparecieron en el programa Hoy, del cual formaron parte hace varios años y del cual que quedaron despedidos por su actitud.

En aquel entonces la ahora fallecida Magda Rodríguez aseguró que tomó la decisión de prescindir de los servicios de los hermanos de 'Gomita' debido a que no tenían mucha disposición para trabajar en el matutino.

Te podría interesar: Andrea Legarreta, destrozada en 'Hoy' al enterarse que la hija de Arturo Carmona fue abusada

Salieron porque no fueron amables con mi público, cuando la gente no es amable con mi gente, yo decido, y opté por terminar esta sección, que aclaro que no tiene nada que ver con el presupuesto", comentó.