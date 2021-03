Tefi Valenzuela no se detendrá hasta condenar a Eleazar: "Hago lo correcto"

Ciudad de México.- Después de que se dijera que la familia de Eleazar buscó a Tefi Valenzuela para ofrecerle dinero y que deje libre al actor de Televisa, la cantante en una entrevista con TV Notas dijo que ella sabe que "hago lo correcto", por lo que no se detendrá hasta que le den una condena y se haga justicia por la agresión en su contra.

Han pasado cuatro meses desde que Eleazar fue detenido por haber violentado a su expareja, momento desde que los rumores y polémicas no han faltado, siendo la más reciente el hecho que presuntamente Valenzuela les pidió mucho dinero a la familia de él para otorgarle el perdón, lo que ella negó rotundamente.

Podría interesarte: Por ser actor de Televisa, reos amenazarían a Eleazar: "Podría no salir vivo"

La intérprete de El Perdón dejó en claro que ni ella o la familia de él han hablado, para nada, ya que no tienen su número o dirección, por lo que es imposible que le ofrecieran o ella pidiera dinero para determinar que pasaría con el hermano de Zoraida Gómez.

View this post on Instagram

Tras esto dejó en claro que ella sabe que hizo lo que se tenía que hacer, que aunque los primeros tres meses fueron difíciles y tuvo depresión, ahora siente "paz" y no se detendrá hasta que se haga justicia, pues quiere demostrar a las mujeres que existe la justicia y quiere darles ese valor y seguridad para que no se dejen y denuncien si han sido víctimas de maltrato físico, mental o sexual.

Me siento más fuerte y más sabia porque aprendí mucho de esto y, sobre todo, creo que soy consecuente con mis actos, porque si yo hice una demanda, no van a ver que la retire, estoy segura de que hice lo correcto, hay que tener valor para alzar la voz", dijo Tefi.

Podría interesarte: Tefi Valenzuela estalla en 'VLA' y niega que haya pedido dinero para dejar libre a Eleazar

De igual manera dijo que no se siente feliz de verlo tras las rejas, pero que ella no puede hacerse responsable de los malos actos de Eleazar y que solo busca que admita lo que le hizo y se haga justicia para que nunca más se repita la situación y alguien más salga lastimada.

Sí, aunque si le otorgan el procedimiento abreviado, será más corto el juicio, pero sea cual sea el procedimiento, va a tener una sentencia. yo no voy a ser feliz porque esté 10 años ahí metido, como ser humano no me causa ninguna alegría, simplemente quiero que él diga la verdad y cómo fueron las cosas, que se haga cargo de sus actos para que se haga justicia", aseguró la cantante.