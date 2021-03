Tragedia en Televisa: Querida actriz aparece demacrada y con triste noticia

Ciudad de México.- Después de la trágica noticia del fallecimiento de Cepillín, una querida actriz de Televisa y cantante apareció demacrada y muy triste en un video en su cuenta de Instagram, en el cual reveló que por desgracia se encuentra infectada de Covid-19.

Ivonne Montero empleó sus redes sociales para compartir un video en el que aparece sin maquillaje y notándose bastante mal, con ojeras, reveló que es una víctima más del coronavirus, señalando que se infectó trabajando.

Montero confesó que el primer día tuvo un dolor horrible de cabeza, pero que se fue y nunca regreso, aunque el dolor de cuerpo y de los ojos oculares han permanecido varios días, aunque asegura que ya se siente mejor y se cuida con dióxido de cloro.

Les cuento que lamentablemente el coronavirus me alcanzó, me encuentro en casa, infectada, llevo aproximadamente una semana con síntomas de dolor de cuerpo fuerte, el primer día me dio dolor de cabeza. Digamos que voy bastante bien, estoy tomando los ciclos del dióxido de cloro", reveló Ivonne.