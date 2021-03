Yuridia da desgarrador testimonio; fue acosada sexualmente: "Me miraba y se reía"

Ciudad de México.- Tras varios años en el mundo del espectáculo, atravesar por fuertes depresiones y estar ausente un par de semanas de su cuenta de Instagram, la famosa y querida cantante, Yuridia, se pronunció el Día Internacional de la Mujer para dar un desgarrador testimonio de su vida privada; fue abusada sexualmente y en más de una ocasión.

La exintegrante de La Academia, el pasado 8 de marzo se unió a Daniela Berriel, actriz de TV Azteca que denunció a un actor de Televisa de permitir que fuera violada por un amigo suyo, al compartir la historia en la que fue abusada y acosada por

Podría interesarte: Detienen a presunto implicado en abuso sexual contra actriz de TV Azteca: "Falta Gonzalo"

La intérprete de Te Equivocaste compartió que tenía alrededor de seis años cuando fue víctima de abuso infantil y acoso sexual, mostrando en sus redes sociales una foto de esa etapa de su vida, señalando que ahora se atrevía a contar todo lo ocurrido pues llegó muy lejos y finalmente alcanzó la felicidad y la paz.

Así de pequeña era yo cuando me enteré lo que era el acoso sexual (abuso infantil). No encontré mejor día para contarlo que este: el día internacional de la mujer. Me siento cómoda contando esto porque después de todo soy sobreviviente, puedo decir que pude lograr cosas en mi vida y que al final de todo encontré la paz y la felicidad que los seres humanos, por instinto, buscamos", expresó Yuridia.

Podría interesarte: Tras abandonar escenarios por fuerte depresión, Yuridia reaparece en 'Hoy' con este cambio

La cantante dijo que fue el hermano de su vecina de 18 años, quien la hizo sentir mucho "temor", pues la encerró y comenzó a masturbarse frente a ella mientras se reía y la veía a los ojos. Yuridia señaló que el Día de la Mujer quería hablar de esto para demostrarles que no deberían guardar silencio, que esas situaciones no eran normales y no se debían dejar pasar.

En ese momento recuerdo haber sentido mi corazón a punto de explotar de lo rápido que latía, no sabía qué significaba eso pero entendía que no era bueno, me mentí en la cama de abajo en la litera de mi amiga porque él estaba bloqueando la puerta, yo me sentía un animal acorralado, cuando están a punto de matarlo", recordó la exacadémica.

Podría interesarte: ¡Un año casada! Yuridia celebra su aniversario con romántica foto en la playa

Fuente: Instagram @yuritaflowers