Esposa de Pablo Lyle habla de su matrimonio a 2 años de la detención del actor de Televisa

Ciudad de México.- Mientras Pablo Lyle sigue esperando la fecha en que se celebrará su juicio en Miami para saber si es culpable o inocente de homicidio involuntario, su esposa Ana Araujo reflexiona sobre su relación de pareja.

A través de su cuenta de Instagram, la esposa del actor se sinceró sobre lo que ha pasado junto a Lyle en esta época tan dura y abrió su corazón en un extenso mensaje:

El matrimonio como institución, como una idea, como un sueño, ¿Qué te ha enseñado esta pandemia sobre tu matrimonio? ¿Sobrevivieron el encierro? Desde la boda de mi hermano en mi cabeza comenzaron a surgir todas estas ideas que yo tengo del amor, del amor en pareja, del matrimonio y caí en cuenta de la idealización que tengo sobre el amor. . ."

Araujo abordó el tema de la idealización de las relaciones sentimentales para comentar: “Fundamentado principalmente por todos los mensajes que he recibido desde niña de parte de las caricaturas, novelas, series, revistas, libros, películas, la relación que yo veía de mis Papás o de mis abuelos, la iglesia católica, etc. etc. etc."

Hoy como la adulta que soy, sé que el amor de Candy Candy y Anthony y luego con Terry (alguien sabrá de qué hablo) no existe jajaja y que el amor tiene distintas formas, es mucho más real lo que vivo yo ahora con mi esposo que lo que vivíamos hace 3-4 años, porque simplemente tener la oportunidad de ver al otro como realmente es y no la idealización que me había construido."

Como lo acabo de decir, es una oportunidad en un millón, que claramente es más fácil y común estar enamorada de una idea 'perfecta' que de una realidad imperfecta, pero todos somos imperfectos y lo hermoso es ver la imperfección del otro y sentir: Amor / Compasión / Admiración."

Posteriormente, la esposa de Pablo puntualizó: "Nuestras parejas son nuestros espejos, por ahí un día escuché la frase: 'tienes la pareja para la que te alcanzo' o sea que nosotros aceptamos el amor que creemos merecer, y una constante que veo en las parejas es la falta de responsabilidad."

Nos enseñaron a ser víctimas y no responsables, creo fielmente que si no tienes la capacidad de autocrítica te estas perdiendo de un crecimiento personal que puede ir de la mano de tu pareja, porque al final es la persona que más te conoce y que te puede ayudar a reflejar eso que quieres cambiar en ti."

Por último, Ana Araujo se dijo afortunada de la relación que mantiene con el actor y concluyó su escrito agradeciéndole por todo lo que ha aprendido de él. "Dejemos las expectativas atrás. Aceptemos el amor como lo tenemos hoy y si no es lo que quieres para ti, muévete de ahí. Te extraño Lyle. Gracias por tus enseñanzas."

