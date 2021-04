¡Insólito! BTS consigue más de 14 millones de visitas en YouTube a un día del estreno de 'Film Out'

Seúl, Corea del Sur.- La boyband de K-Pop, BTS, está de estreno y a menos de 24 horas de haber lanzado el video musical del tema Film Out y las reproducciones ya rebasan los 14 millones. Incluso, no necesitaron más que las redes sociales para anunciar el estreno, pues ellos solo publicaron en Twitter que ya estaba disponible y el ARMY hizo el resto.

En semanas anteriores, BTS reveló el teaser de este tema que funge como promocional del nuevo álbum 'The Best', uno que será una recopilación de sus más grandes éxitos con el plus de tener temas en japonés, como el caso de Film Out.

A pesar de estar en otro idioma, los ídolos del K-Pop lo subtitularon en inglés para que los fans pudieran entender la letra, algo que sin duda es mucho más fácil de traducir que el idioma nipón.



Tú, estás tan vívida en mi imaginación como si estuvieras justo aquí. Pero al extender mi mano desapareces repentinamente", dice la canción.



El álbum completo estará disponible en junio del 2021 y este tema ya se encuentra en plataformas como Claro Música, Spotify o Amazon Music.



Fuente: UnoTv