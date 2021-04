Pato Borghetti envía tajante respuesta a las declaraciones de su ex: "Ya lo pasado, pasado"

Ciudad de México.- Acompañado por su esposa, Odalys Ramírez y sus dos hijos pequeños, Patricio Borghetti fue abordado por los reporteros durante su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.

Luego de escuchar los cuestionamientos de la prensa con respecto a las recientes declaraciones de su expareja Grettell Valdez, quien confesó vivir un difícil proceso de separación con él, e incluso dijo que se "humillo" por rescatar su romance con él, Pato replicó:

"Nos llevamos bien, eso pasó hace 11 años, los dos estamos felices, así que no hay mucho qué comentar. Cada quien elige compartir lo que quiere de su vida, yo comparto que estoy feliz, me gusta vivir en el presente y mirar al futuro nada más. No pasa absolutamente nada, todo está bien".

No voy a hablar de lo que pasó hace 11 años porque no tiene ningún sentido para mí, ella está casada, respeto a su pareja, no tiene ningún sentido para mi remover algo que pasó hace 11 años, yo estoy muy contento", recalcó.

A pesar de que el conductor dijo no haber visto la entrevista de su ex, las preguntas continuaban, por lo que Odalys salió en defensa de su esposo y recordando uno de los temas de Juan Gabriel cantó: "Ya lo pasado, pasado".

Por último, Pato destacó estar muy feliz y junto a la mujer de su vida en este momento, por lo que reiteró su desinterés para hablar de temas pasados. "No la vi, pero respeto, cada quien puede externar lo que siente, lo que sintió y bueno, seguimos igual, tratando de hacer lo mejor posible para que Santino (el hijo de ambos) esté bien".

Cabe señalar que, durante la entrevista, Borghetti también dijo no sentir temor con respecto a que su hijo conviva con el esposo de Grettell, de quien hace un año se dijo fue acusado de fraude por comercio, falsificación de títulos y lavado de dinero en Suiza.

"Ahorita no está aquí en México, pero confío en la mamá de mi hijo y ella sabrá cómo manejarlo, y no me gusta a mi… son cosas muy personales, entonces prefiero no (hablar del tema). Mientras mi hijo esté bien, él está contento, no hay ningún problema y ya su mamá tiene que ver con respecto a eso", indicó.

Fuente: Agencia México