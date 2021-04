Tras denuncia de Nath Campos, actriz de TV Azteca revela que un amigo la drogó y la violó

Ciudad de México.- Luego de la denuncia que la youtuber Nath Campos hiciera en dónde resaltó haber sido víctima de violación, una actriz de TV Azteca ha difundido que también sufrió este tipo de abuso por parte de una persona a la que consideraba su amigo, incluso, hizo énfasis en que esa persona la había drogado poniendo algo en su bebida para poder aprovecharse.

La afectada es la actriz Magali Boysselle quien a través de una entrevista concedida al programa Ventaneando, narró los hechos y aseguró que, tras darse cuenta de lo acontecido, le contó a sus amigos quienes no le creyeron e incluso, le hicieron la sugerencia de no decir nada pues nadie le iba a creer.



Un amigo me puso una droga en mi bebida y abusó de mí. No me di cuenta hasta mucho tiempo después. Cuando yo le pregunté ¿qué había pasado?, me dijo que estaba yo alcoholizada. Me había tomado una piña colada, está difícil, pero que yo estaba alcoholizada, estaba muy joven y que yo lo había seducido, y yo le creí porque en general las mujeres nos sentimos culpables", aseveró.