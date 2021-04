Actriz de Televisa recuerda la trágica muerte de su hijo: "Fue muy duro lo que me tocó vivir"

Ciudad de México.- La actriz de Televisa, Jacky Bracamontes abrió su corazón para el programa Hoy Día y recordó el duelo que vivió hace siete años, cuando la pérdida de su bebé la llevó a una profunda depresión.

Cuando la conductora de Netas Divinas y su esposo Martín Fuentes, esperaban la llegada de sus primeros bebés, Jacqueline y Martín, su felicidad se vio empañada con la terrible noticia de que el pequeño había nacido muerto.

Desde entonces la actriz ha compartido, en más de una ocasión, los difíciles momentos a los que tuvo que enfrentarse por la muerte de su bebé y el único varón que ha procreado.

Según explicó en la entrevista, la lección más fuerte que le ha dado la vida fue la pérdida de su bebé: "Lloré mucho y todo el tiempo me preguntaba, es que ¿por qué me pasó esto a mi?...hasta que después de mucho llorar, una persona me dijo: 'no te preguntes ¿por qué?, pregúntate ¿para qué? Y ahí entendí que vino a salvarme la vida a mi Jacky", narró.

Además, la exreina de belleza reveló que nunca vio a su hijo físicamente, pues tres días antes de la cesárea, Martín Jr. ya había fallecido.

Nunca lo vi porque cuando nació, mi chiquito ya había fallecido tres días antes. Hay un video que Martín tomó y yo nunca lo quise ver. Martín si lo vio, él estaba ahí viviendo el parto. Físicamente nunca me despedí de él".

En este contexto, Jacky confesó que su esposo guardó las cenizas de su bebé sin decírselo, y fue hasta su segundo embarazo cuando se enteró y tomaron la decisión de despedirse de él con un amena ceremonia y arrojaron sus cenizas al mar.

"Le dije, quiero que esté cerca de nosotros. Yo amo el mar, Martín ama el mar y le dije 'vamos a esparcir las cenizas en el mar' y eso fue lo que hicimos. Él y yo, fuimos a un ritual que nadie se enteró, lloramos los dos otra vez después de tantos años", recalcó.

Fue muy duro lo que me tocó vivir... Te puedo decir que lloré, fácil un mes, mes y medio, todos los días, sin parar", dijo Jacky.

La presentadora expresó su admiración hacia su pareja, quien nunca la dejó sola y fue muy fuerte, por lo que ella pudo salir del hoyo en el que se encontraba anímicamente.

Fuente: Hoy Día