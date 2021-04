"Te vas a morir, te voy a desaparecer": Famosa influencer recibe amenazas de muerte y violación

Ciudad de México.- En redes sociales, la influencer Michelle Pérez, conductora de Fanbolero y exporrista del equipo de futbol Cruz Azul, denunció que ha sido víctima de amenazas de violación y muerte.

Con la finalidad de que su caso sea escuchado, la joven decidió revelar el terrible momento que le ha hecho pasar un sujeto llamado Iván Alejandro, quien por medio de Instagram le envía fuertes mensajes amenazantes. "Este es mi último recurso para salvaguardar mi vida", afirmó

He estado recibiendo mensajes de amenazas de feminicidio y violación de un tal @alejandro_oficial desde hace un año y yo no me había percatado, pero me di cuenta el domingo 4 de abril de 2021 porque fue muy insistente con esos mensajes amenazándome de violación y feminicidio", señaló en tres videos compartidos ayer en sus redes sociales.

A pesar de que fue una decisión muy difícil, Michelle asegura que se inspiró en las mujeres que salen en cada marcha para exigir sus derechos y pedir justicia por quienes ya no están.

"Eso me inspiró y me dio fuerza para hacer este video y hoy solo quiero decir algo: Que, si mañana soy yo, abracen a mi mamá y por favor no permitan que esto siga pasando", indicó, mientras al fondo se escuchaba Canción sin miedo, de Vivir Quintana.

Michelle Pérez contó su historia y compartió las capturas de pantalla del sujeto, donde se leían grotescas palabras con las que el hombre acosaría a la creadora de contenidos.

"Te voy a violar pu... pe...", "Te vas a morir y si vas de chillona con tu mami te va a ir bien pin... mal perra, te vas a morir, te voy a desaparecer y nadie te va a buscar jajaja. Te vas a morir pu..., mejor cuídate eh. Te vas a morir, tu carrera se va acabar porque te vas a morir p...".

"Voy a desaparecer tu cadáver pe..., yo voy a quemarte viva jajaja te carbonizaré viva zo... jajajajaja. Así que cuídate pu.. y si es posible te voy a descuartizar viva perra, no sin antes violarte y después descuartizarte", se leía en las capturas de pantalla.

En su primera grabación dijo que al leer esos mensajes le causaron mucho asco y mucha repulsión y hasta cierto punto temor. Sin embargo, tuvo el valor de enviarle un mensaje dirigido a él:

"Y tú, el que me amenazaste y estás viendo esto quiero decirte que no, no te tengo miedo. ¿Qué crees? ¿Que estas cosas las voy a dejar pasar por alto? Pues no y fíjate que sí, que sí voy a salir corriendo a gritarlo a todo el mundo porque no estoy sola", lanzó la influencer en el video.

Buenas noches, ¿Podría seguirnos para brindarle atención vía MD? Gracias. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 9, 2021

Por otra parte, dijo que las autoridades no le habían ayudado en nada, sino todo lo contrario dieron a entender que ya ella es la culpable debido a que es figura pública y ella misma se lo busca. Además, le sugirieron cerrar sus redes sociales y abrir unas nuevas en las que deba pedir a sus seguidores la identificación.

"También me dijeron que pusiera en una balanza qué era más importante, si un contenido sin importancia para nadie o mi vida. ¿Se imaginan? Tu vida está en riesgo y ¿es lo más inteligente que vas a escuchar de las autoridades?".

"Incluso, debo confesarles que muchísimas personas a mi alrededor, cuando les conté me dijeron que no exagerara, que seguramente era alguien loco que se respaldaba tras un celular, pero: ¿qué es no exagerar? ¿Hasta qué punto deben llegar las cosas para que no sea una exageración? ¿Hasta que me violen? ¿Hasta que me maten? ¿Hasta dónde tienen que llegar las cosas?".

Por otra parte, aclaró que su guerra no es contra los hombres, sino es una lucha de hombres y mujeres buenos contra las personas malas.

"Hoy quise hacer este mensaje para decirles a todos los hombres y mujeres que, si se sienten en riesgo, no están exagerando. Cuando se trata de tu vida y de tu integridad jamás es una exageración.

"Y muchas personas van a intentar minimizar tus sentimientos, minimizar tu miedo, pero quiero decirte algo: ‘no tengas miedo y sí, exagera, si así lo quiere ver el mundo, exagera. Salvaguardar tu vida es lo más importante para ti, así que aquí, lo que menos importa, es lo que digan los demás", indicó, y arrobó al fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez.

Fuente: Proceso