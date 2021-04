Tras reactivar las corridas de toros, taurinos envían tajante mensaje a Eugenio Derbez

Ciudad de México.- El actor Eugenio Derbez sigue causando polémica en redes sociales, pues luego de recibir mensajes de parte del activista Arturo Islas por el caso del elefante 'Big Boy', esta vez los taurinos lanzan un comunicado al comediante.

Luego de que el productor de No se aceptan devoluciones fomentara la prohibición de las corridas de toros y, posteriormente aplaudiera la decisión del estado de Sinaloa por aprobar la ley, esta ha sido vetada.

Ante esto, un hombre dedicado a la tauromaquia no dudó en compartir un mensaje para el famoso mexicano echándole en cara que, las corridas de toros están permitidas nuevamente y además, "felicitar al gobernador Quirino Ordaz por la valiente decisión".

Esto es muy sencillo, Señor Derbez, si no le gustan los toros, no vaya. A mi no me gusta su trabajo, no me gusta la manera de burlarse de la gente, ni su manera de actuar. Yo no pagaría un boleto por ir a verlo...pero, aún así, no estoy difundiendo ni en contra de que estén sus películas y sus programas al aire o en el cine".