¡Adiós Televisa! Querido conductor de 'MCR', 'furioso', revela fue "despedido"

Ciudad de México.- Un querido conductor de Me Caigo de Risa, después de que concluyera la séptima temporada, compartió en su cuenta de YouTube que Lalo Suárez, su productor, lo había "despedido" del programa de Televisa y lo reemplazó con Yordi Rosado, por lo que estaba 'furioso'.

El pasado miércoles 7 de abril, Me Caigo de Risa tuvo un programa lleno de diversión y venganza, pues Faisy, quien normalmente conduce, fue el invitado especial y su lugar lo tomó Yordi, siendo su manera de despedirse de la séptima temporada.

Pero antes de la despedida, unos días antes Faisy, Yordi y el productor decidieron unirse para jugarle una broma al resto de sus compañeros, por lo que el conductor principal del programa en su grupo de WhatsApp escribió que le habían jugado chueco, pues lo cambiaron a otro programa y lo dejaron fuera de Me Caigo de Risa, tras lo que se salió del chat.

Les hicimos creer, parte verdad, parte mentira, me hice el enojado, me salí de nuestro grupo de chat, a raíz de ahí terminé el programa de ayer muy molesto y no me despedí de nadie, lo único que puse fue 'Lalo, qué feo enterarme de esa manera'. Les dije que ya no sería el conductor", relató Faisy en su video.