¿Es su hija? Poncho De Nigris deja en shock las redes al posar junto a esta bella jovencita

Monterrey, Nuevo León.- Poncho De Nigris ha tenido completamente boca abierta a los internautas durante los últimos días, pues se ha dejado ver en redes sociales junto a una hermosa jovencita.

El famoso regiomontano logró dejar en shock a propios y extraños al posar en una impactante fotografía junto a una hermosa jovencita que ha atrapado la mirada de una gran cantidad de usuarios.

A través de su cuenta de Instagram es donde el influencer y presentador compartió la imagen con la que ha alborotado a los internautas, pues este presumió que su hija Ivanna De Nigris es toda una señorita y la elegida para convertirla en abuelo.

Al pie de la publicación que Poncho realizó, no se mostró del todo motivado por su futuro pues agregó: "Ella me va hacer abuelo algún día, no sé si llegue para los otros", y pese a esto informó estar completamente enamorado de la vida y de cada una de las alegrías que le han estado llegando.

Con esto, De Nigris consiguió que más de 200 mil internautas se mostraran fascinados con su hija mayor que muy pocos conocían.

Fuente: Instagram @ponchodenigris