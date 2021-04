"Tengo mucho miedo": Actor de Televisa revela la desgarradora razón por la que no volvería a tener hijos

Ciudad de México.- El famoso y exitoso actor Ferdinando Valencia abrió su corazón y se sincero durante una reciente entrevista en la que contó cómo ha logrado superar la partida de su bebé Dante, quien falleció a los tres meses de nacido debido a una meningitis.

Durante una charla con los colaboradores de TVNotas, el intérprete de múltiples melodramas de Televisa habló así de la desgarradora muerte de su hijo, quien es gemelo de Tadeo.

Lo extraño muchísimo, y cuando me llega el dolor, dejo que me afecte, que me toque, y esto me ayuda a sanarme", dijo.