Exhiben el último desprecio que hizo Cynthia Klitbo a Televisa antes de irse a Telemundo

Ciudad de México.- El famoso periodista Álex Kaffie destapó que la reconocida y querida actriz Cynthia Klitbo hizo un último desprecio a su exempresa Televisa antes de abandonar la televisora para irse a Telemundo.

El llamado 'Villano de los espectáculos' aprovechó la columna que escribe en El Heraldo de México para detallar que la artista mexicana rechazó un importante proyecto de San Ángel en donde su novio Rey Grupero también estaba invitado.

Me entero que Cynthia Klitbo y su actual pareja NO quisieron participar en la segunda temporada de 'Inseparables'... La experimentada actriz y su novio decidieron NO concursar", escribió.