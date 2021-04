¡No quiere verla! Kanye West aceptaría el divorcio con Kim Kardashian bajo estas condiciones

Chicago, Estados Unidos.- El divorcio de una de las parejas más famosas del mundo, Kanye West y Kim Kardashian, tiene nuevas noticias sobre el proceso legal, pues ahora el rapero reveló bajo qué condiciones aceptaría separarse de la socialité. Una de ellas es que no quiere verla.

Como se supo, fue a mediados del mes del amor, febrero, cuando la empresaria y modelo, Kim Kardashian informó que habría solicitado el divorcio a quien fuera su esposo por más de siete años luego de varios rumores de peleas y roces en su relación. Esto es lo que el productor musical prediría para que la separación fuese pacífica.

La historia de amor que inició en 2003 por el amigo en común, Brandy Norwood, con quien Kanye grabó en el 2004 el tema Talk about our love, llegaría a su fin luego de mucho drama e incluso especulaciones sobre una supuesta relación entre West y el maquillador Jefree Star.

De acuerdo con Just Jared, lo más impactante es que West solicitó que cualquier aclaración que quiera hacer la empresaria, tendrá que ser a través de su jefe de seguridad, pues el productor no desea contestar de manera personal las llamadas ni tener contacto directo; en otras palabras, no desea verla.

¿West peleará por sus hijos?

Según el mismo medio, el también empresario solicitó la custodia legal y física compartida de los cuatro hijos de la pareja: North de siete años, Saint, de cinco, Chicago, de tres y el más pequeño, Psalm, de un año. Kardashian realizó la misma solicitud y al parecer se quedaría ella la mayor parte del tiempo con los infantes. Asimismo, todo parece indicar que organizarían horarios de visita privados siempre y cuando el tribunal lo apruebe.

Asimismo, se informó que West no solicitaría manutención por parte de su expareja; la razón es que ambos ganan mucho dinero por sus múltiples empresas y proyectos, por lo que no requiere ayuda financiera del otro. Esta misma aclaración la hizo Kim cuando solicitó el divorcio.

Por último, el mismo medio mencionó que no se sabe cuál es la fecha exacta en la que ambos se separaron, hasta ahora, pues esa información no se ha revelado en ningún documento legal.

Fuente: Agencia México