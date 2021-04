Quería suicidarse: Lana Rhodes confiesa que pasó por depresión por el cine para adultos

California, Estados Unidos.- La exactriz de películas para adultos, Lana Rhoades, rompió en llanto al recordar las "heridas psicológicas" ocasionadas por la industria que la llevaron a lidiar con depresión y pensamientos suicidas.

La joven de 24 años trabajó en la industria pornográfica durante ocho meses de su vida. Durante este breve tiempo, sufrió emocionalmente por las "humillantes" escenas que grabó antes de que cumpliera 20 años.

Durante el podcast 3 Girl 1 Kitchen, dijo que la presión que sufrió por la creación de contenido extremo la orilló a retirarse de la industria. Sin embargo, el poco tiempo que estuvo en la industria la marcaron con una "sentencia de vida".

Rhodes dijo que espera que su experiencia en el "lado oscuro" del porno ayude a otras mujeres que están considerando convertirse en estrellas o bien, le de fuerza a quienes ya están en la industria para que se alejen.

La Influencer recordó que tuvo una turbulenta infancia en Chicago que la hizo buscar, a como diera lugar, una manera para poder escapar de su hogar.

Quería escapar de la situación que tenía en casa. Solía esconderme en el armario y ver The Girl's Next Door y fantasear con tener 18 años y hacer todo eso", dijo.

No obstante, no consideró el peligro que esconde esta "glamurosa" vida para chicas jóvenes que "ven todo lo positivo, pero no lo negativo".

Fuente: 3 Girl 1 Kitchen