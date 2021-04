Tragedia en Televisa: José Ron acaba hospitalizado por delicada razón; esto es todo lo que se sabe

Ciudad de México.- El aclamado galán de telenovelas, José Ron, dejó muy preocupados a sus fieles admiradores y fans de las redes sociales debido a que confesó que había sido hospitalizado de emergencia.

A través de sus historias de Instagram, el querido actor de Televisa contó que lamentablemente había sido afectado por la picadura de un alacrán y mostró el insecto muerto a través de una fotografía.

Asimismo, José compartió imágenes y videos en los que aparece recostado en una camilla del Hospital San Ángel Inn y conectado a diversos aparatos para monitorearlo, además se vio que se le había colocado un suero intravenoso.

Primera vez que me pica uno y neta no se siente nada chido... a descansar que mañana me toca chambear", añadió Ron y aseguró que la picadura por fortuna no fue nada de gravedad.