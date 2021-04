¿Infidelidad? Bárbara de Regil confiesa en Instagram que miró a amiga al hacer esto con su esposo

Ciudad de México.- La actriz mexicana Bárbara de Regil decidió sincerarse con sus seguidores de las redes sociales y confesó qué tan celosa ha llegado a ser con su esposo, Fernando Schoenwald.

Durante la tarde de este lunes 13 de abril la protagonista de Rosario Tijeras realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus fans a través de las historias de Instagram y contó si el abogado ha despertado sus celos en alguna ocasión.

Primero, Bárbara aseguró que Fernando jamás ha dado pie a que ella sea celosa, sin embargo, la actitud y comportamiento de una de sus amigas la hizo sentir así.

De Regil aseguró que ella jamás se guarda ningún sentimiento y arregló la situación enfrentando a su amiga y diciéndole lo que pensaba sobre su forma de tratar a su esposo.

Alguna vez tuve una amiga que lo tocaba muchísimo, de que la pierna, todo el tiempo lo estaba tocando y me acerqué a mi amiga y le dije 'oye, me siento incómoda de que estés tocando a mi novio, así que ya no lo hagas'", contó la chica fitness.