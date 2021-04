"Me lleva la chi...": Enrique Guzmán revela que demandará a Frida Sofía y que 'La Guzmán' lo apoya

Ciudad de México.- Enrique Guzmán reveló que sí entablará un proceso legal en contra de su nieta Frida Sofía, quien lo acusó públicamente por hacerle tocamientos indebidos cuando tenía 5 años de edad.

Durante una entrevista para la revista TVNotas, el cantante venezolano confesó que no la está pasando nada bien debido al escándalo que surgió porque la hija de Alejandra Guzmán lo señaló por abuso sexual.

Todo esto me tiene muy mal. Como ya lo dije, no tengo manos para tocar a una niña y jamás lo haría. Me están haciendo un daño irreparable y no lo merezco. ¡Estoy que me lleva la chi...! ¿Qué quieren que les diga? Quisiera meterme debajo de una piedra y no salir por algún tiempo, aunque no me lo merezco, ¡está ca...! Recién estuve bastante preocupado porque mi mujer estuvo enferma y la internaron, y cuando ya por fin parece estar todo tranquilo y lo que menos quiero son problemas, sale esta señora (Frida) con sus pe...”, dijo el intérprete.