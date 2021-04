Pepillo Origel habla del escándalo de Frida Sofía y Enrique Guzmán: "La voy a defender"

Ciudad de México.- Gran escándalo ha provocado la declaración que Frida Sofia hizo en contra de su abuelo Enrique Guzmán a quien acusa de un supuesto abuso sexual cuando ella tenía 5 años de edad.

Ante esta polémica, algunas personalidades del espectáculos han salido a dar sus opiniones al respecto o, al menos, el apoyo a toda la dinastía Pinal.

Sin embargo, alguien que hizo hincapié en su imparcialidad fue el controversial periodista de espectáculos Juan José Origel, mejor conocido como 'Pepillo'.

En un video compartido en redes sociales el comunicador externó a las personas que le lanzan haters anónimos en sus perfiles, que no le interesa opinar del caso.

"Señores, vuelvo a repetirles: Yo no digo nada de Frida, ni me he metido para nada. Ni voy a defender a Enrique Guzmán porque no tengo por qué defenderlo, ni es mi amigo, ni nada..."

"A la señora Pinal si la voy a defender porque es mi amiga, es nuestra máxima estrella y es una señorona que está tan ajena a esto que ha sucedido al rededor de su familia...es la única de toda la familia que merece todo mi cariño y todo mi respeto":

De esa manera fue como Pepillo Origel dejó claró que los asuntos de la familia Guzmán-Pinal, deberán arreglarse entre ellos y es un tema que no le incumbe.

Fuente: Instagram @chismeenvivo