Tras dejar TV Azteca y casi morir, famosa actriz de Televisa reaparece y da impactante noticia

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Ivonne Montero reapareció luego de que hace unos meses estuviera al borde de la muerte debido a que se contagió de coronavirus y presentó fuertes complicaciones por esta enfermedad.

La estrella mexicana que debutó en Televisa desde 1997 concedió una entrevista exclusiva a la revista TVNotas para contar que usó un tratamiento alternativo para superar al Covid-19 pese a que los médicos están en contra de su uso.

En cuanto di positivo, inicié con el protocolo del dióxido de cloro , que yo ya había estudiado porque me daba miedo contagiar a mi hija por su problema de corazón, y aunque muchos me dijeron que me estaba envenenando, tomé el riesgo", contó.

Ivonne, quien también trabajó para TV Azteca en Secretos del Alma y La Isla, confesó que tenía demasiado miedo de no volver a ver su hija, por ello no le importó el riesgo de tomar el dióxido y asegura que sí le funcionó.

Me daba mucho miedo morir por el virus y ya no poder abrazar nunca más a mi niña, dejarla huérfana; fueron días muy difíciles, pero gracias a Dios aquí estoy para contarlo. Este tratamiento no está aprobado por la OMS, pero con esta sustancia, al quinto día (12 de marzo), amanecí como si nada hubiera pasado, se me quitó", dijo.