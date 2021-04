Alexis Ayala habla de la posibilidad de volver con su exesposa: "Nos seguimos amando"

Ciudad de México.- Luego de 11 años juntos y seis de matrimonio, el pasado 14 de febrero, el actor de Televisa Alexis Ayala y su exesposa Fernanda López anunciaron su separación definitivas.

Ante esta noticia, han surgido varias especulaciones de que la pareja aún continúa enamorada y así se lo han manifestado varios de sus seguidores en redes sociales.

En un video en vivo por Instagram, el famoso fue cuestionado sobre una posible reconciliación entre él y su expareja, a lo que él descartó rotundamente la posibilidad. El video fue compartido en el perfil del canal Univisión.

No, no, no vamos a regresar. Tomamos una decisión en base al amor, esa es la verdad", destacó.