Consuelo Duval causa indignación en Adrián Uribe y Eugenio Derbez con polémica FOTO en redes

Ciudad de México.- La comediante Consuelo Duval ha logrado cautivar con su carisma a miles de mexicanos por medio de la televisión en sus distintas participaciones como conductora y actriz.

La famosa fue otras de las figuras del medio del espectáculo que se sumó para celebrar el Día Internacional del Beso, el pasado martes, es por eso que decidió mandar un mensaje a todos sus fanáticos.

A trávez de su cuenta oficial de Instagram publicó una fotografía donde aparece a lado de los artistas Adrián Uribe y Eugenio Derbez quienes le dan un beso en la mejilla.

Con esa imagen, Duval aprovechó para enviar un mensaje a sus dos mejores amigos de la comedia, quienes han sido sus cómplices y confidentes durante su carrera.

"¡Feliz día del beso! Qué afortunada y bendita por tener como mejores amigos a estos dos ¡cracks de la comedia! Verlos tan realizados y felices es como una caricia a mi corazón... Mis amigos crecieron ... y volaron... y yo me siento muy orgullosa de ver todo lo que han logrado. Los amo y los abrazo a la distancia".

Además, la famosa agregó un particular mensaje para cada uno de ellos, haciendo referencia al papel que interpretaban a su lado en algún momento de su carrera. 'Ludovico' en la serie mexicana, producida por Derbez, La Familia Peluche y, a 'Vitor', en La Hora Pico.

¡Gusano! ¿No me vas a agarrar la mano? ¿No sabes verdad? ¡No pues tu nunca sabes nada animal! ¡Hoy es #diadelbeso! Pero bien me lo dijo mi madre, no te cases con ese saca copias", escribió para Eugenio. Quien le respondió muy a su manera: "¡GOLOSA! Besuqueándote con 2 hombres a la vez ¡SUCIA!".