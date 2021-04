De no creerse: Luis Miguel revela que padece de una enfermedad incurable

Ciudad de México.- Luis Miguel Gallego Basteri, también apodado en ocasiones como 'El sol de México', es un cantante y productor musical mexicano​​​​​ nacido en Puerto Rico.​ Recientemente, el artista sorprendió a Internet al confesar que padece de una enfermedad incurable.

Pese a que se ha tratado para aliviar el malestar, el padecimiento afecta tanto a su vida personal como a su carrera artística, por lo que incluso ha tenido que suspender conciertos desde hace varios años para reponerse.

La enfermedad que Luis Miguel padece desde el año 2014 y que al parecer no tiene cura hasta hoy en día, afecta directamente a sus oídos. Dicho malestar se originó durante una de sus presentaciones en Buenos Aires, Argentina, cuando el ingeniero de audio elevó al máximo el volumen de los monitores.

La agresión a su oído fue tal que dejó que sus coristas y músicos participantes en su concierto terminaran de cantar su éxito Suave. Aunque regresó al escenario posteriormente, su show finalizó y un equipo de médicos lo revisaron al instante, quienes dictaminaron que desde ese día, 'El Sol' tenía Tinnitus, malestar auditivo que lo acompañaría de por vida.

Es una situación complicada, pero tienen que pensar que yo empecé a los nueve años con esta carrera. Son más de 30 años expuesto a sonidos muy fuertes. He tenido que pasar por tratamientos que me han ayudado a sentirme mejor y me siento muy bien con el apoyo de mi gente y el esfuerzo de los médicos", comenta Luis Miguel