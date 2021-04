¿Lo mantenía? Ex de famoso actor de Televisa revela si ella pagaba todo en la relación

Ciudad de México.- Durante un tiempo, Carolina Cruz y el actor de Televisa, Daniel Arenas, mantuvieron romance que fue muy publicitado en su natal Colombia, relación que terminó en el 2008.

En ese tiempo, surgieron fuertes rumores de que la presentadora mantenía al actor, sin embargo, es hasta ahora, que ella rompe el silencio y revela toda la verdad.

"Ay, no, mentiras. ¡Jamás! Eso siempre lo han dicho de mis novios, qué cosa tan loca, que los mantengo a todos. No, no, no. ¡Tampoco! Con Dani, no; obviamente cero", aclaró en un live que realizó con Juan Diego Alvira.

Nunca vivimos juntos, entonces, como lo iba a mantener. Fuimos novios y ya", agregó. "No, para nada; yo tengo los mejores recuerdos. Fue un gran hombre, no tengo ninguna queja de Dany".

Pese a que guarda recuerdos muy bonitos de su relación, la conductora del matutino colombiano Día a día, considera que no fue el momento adecuado en el que le tocó coincidir con el protagonista de Mi marido tiene familia.

"Lo que siento es que estábamos en tiempos diferentes. Digo que no hay personas que no sean para uno, sino que hay personas que llegan en el momento que no es o se encuentra uno en la vida en el momento que no es. Siento que eso nos pasó a Dani y a mí", confesó.

Además, concluyó que solo tiene buenas referencias para él, pues siempre fue un caballero con ella y señala que, actualmente, son muy buenos y grandes amigos.

Fuente: People en Español