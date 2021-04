"No fue Silvia Pinal": Kaffie asegura en 'Sale el Sol' que la abuela de Frida Sofía no sabe nada

Ciudad de México.- El famoso periodista, Álex Kaffie, durante su participación en Sale el Sol, habló sobre el comunicado que lanzó Silvia Pinal ante las declaraciones de abuso que hizo Frida Sofía en contra de su exesposo, Enrique Guzmán, asegurando que la actriz de Televisa "no fue" quien lo redactó y que no sabe nada al respecto.

En el matutino de Imagen TV hablaron respecto a su opinión de lo que escribió Pinal, señalando que fue muy "empático" y que esperaban que pudiera arreglar las cosas, pero Kaffie interrumpió para señalar que él al igual que muchos está seguro que no fue ella.

El denominado 'Villano de los Espectáculos', dijo que el estaba informado de que alguno de los hijos, sin decir quien, mandó la orden a las señoras que las cuidan de compartir lo dicho, pero que seguía en la ignorancia del caso, a lo que Ana María Alvarado asegura que sí sabe, pero que no tiene toda la historia y por eso le pide a su nieta que se reúnan a hablarlo en privado.

Yo estoy entre esas personas, tengo entendido que se ha hecho una barricada en Acapulco para que ella no sepa... Yo no sé si lo escribió Efigenia, la señora Mónica por instrucciones de Luis Enrique, de Alejandra o Silvia Pasquel, pero la información que yo tengo es que sigue rodeada de una barricada", aseguró Kaffie.

Ante esto, Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro coincidieron en que la madre de Alejandra Guzmán no lo escribió, pero que autorizó su circulación y por ello es tan "sensible", incluso el periodista de De Primera Mano dijo que habló con la intérprete de Ándale al respecto.

Seguramente no lo escribió Silvia Pinal, incluso ayer Frida me pregunta: '¿Tú crees que lo escribió mi abuela?', le digo que a lo mejor no, pero yo creo que ella autorizó que se mandara y creo que es más sensible, propositivo e inteligente de lo que dijeron Luis Enrique, Enrique Guzmán y la misma Alejandra Guzmán", señaló Gustavo.